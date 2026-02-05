«Ответ на вызовы времени»: под Уфой за 367 млн рублей построят дата-центр

Новый объект станет третьим дата-центром в Благовещенске и будет предназначен для удовлетворения растущего спроса на услуги хранения, обработки и передачи данных. Его вычислительные мощности также будут ориентированы на задачи в сфере искусственного интеллекта и работы с большими данными. Проект создаст 14 новых высококвалифицированных рабочих мест.