«Ответ на вызовы времени»: под Уфой за 367 млн рублей построят дата-центр

ООО «Благэнерго» включили в реестр резидентов территории опережающего развития «Благовещенск» в Башкирии. Как сообщил первый министр экономического развития и инвестиционной политики Рустам Муратов, компания приступает к реализации инвестиционного проекта по строительству современного центра обработки данных с собственной газопоршневой генерацией. Общий объем вложений превысит 367 миллионов рублей.
Новый объект станет третьим дата-центром в Благовещенске и будет предназначен для удовлетворения растущего спроса на услуги хранения, обработки и передачи данных. Его вычислительные мощности также будут ориентированы на задачи в сфере искусственного интеллекта и работы с большими данными. Проект создаст 14 новых высококвалифицированных рабочих мест.
Ключевой особенностью центра станет его полная энергетическая независимость благодаря автономной газопоршневой электростанции, которая должна обеспечить высочайший уровень надежности энергоснабжения, критически важный для дата-центра, и позволит оптимизировать затраты на электроэнергию.
Муратов подчеркнул, что создание нового ЦОДа напрямую отвечает вызовам цифровой трансформации, развитию интернета вещей и искусственного интеллекта. Статус резидента ТОР предоставляет проекту серьезные налоговые и административные преференции, способствуя технологическому суверенитету региона.
В настоящее время ведутся процедуры по выбору генподрядчика и закупке оборудования. Планируется, что центр обработки данных начнет работу в четвертом квартале 2026 года, а на полную проектную мощность выйдет к 2028 году. Общий срок реализации инвестиционного проекта рассчитан до 2031 года.
