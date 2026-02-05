Ученый Аникин рассказал о перспективах бета-вольтаических систем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новые бета-вольтаические источники энергии являются шагом к новому поколению техники, свободной от проводов и аккумуляторов с ограниченным ресурсом. Такое мнение высказал лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций за 2025 год, заместитель директора отделения Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара Александр Аникин на церемонии награждения лауреатов в Кремле.