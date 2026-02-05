Ученый Аникин рассказал о перспективах бета-вольтаических систем

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Новые бета-вольтаические источники энергии являются шагом к новому поколению техники, свободной от проводов и аккумуляторов с ограниченным ресурсом. Такое мнение высказал лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций за 2025 год, заместитель директора отделения Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара Александр Аникин на церемонии награждения лауреатов в Кремле.
Аникин и его коллега Павел Мосеев удостоились награды за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
«В мире, где критически важными становятся автономность, долговечность и надежность, бета-вольтаические источники открывают перспективы для создания новых технологий. Они способны работать десятилетия в условиях космоса, в системах мониторинга и навигации, где замена источника питания физически ограничена или невозможна. Это шаг к новому поколению техники, свободной от проводов и от ограниченного ресурса обычных аккумуляторов», — рассказал Аникин.
Он выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину, Совету при президенте РФ по науке и образованию, родной кафедре изотопов РХТУ им. Д. И. Менделеева, коллегам во ВНИИ неорганических материалов, своей семье.
Особую благодарность лауреат выразил госкорпорации «Росатом». «Все это стало возможным благодаря развитым компетенциям и уникальной инфраструктуре госкорпорации “Росатом”. Сегодня как никогда важно развивать применение и производство изотопов легких элементов. Это особое направление, которое может обеспечить синергетический эффект для целых отраслей, от атомной энергетики нового поколения и водородных технологий до микроэлектроники, медицины и систем специального назначения», — сказал Аникин.