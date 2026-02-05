В РЭУ им. Плеханова определили более безопасную одноразовую посуду для горячих напитков

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова выяснили, что использование пластиковой одноразовой посуды для горячих и кислых напитков более безопасно с точки зрения сохранения химической чистоты продукта и надежности упаковки, чем картонной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Ученые провели серию лабораторных испытаний с помощью спектрального, хроматографического и микроскопического анализа и изучили поведение пластиковых (полипропиленовых) и ламинированых картонных стаканов для горячих и кислых напитков при температуре до 95 градусов Цельсия.
Исследование показало преимущество полипропиленовой посуды для горячих напитков, особенно имеющих кислую реакцию, с точки зрения сохранения химической чистоты продукта и надежности упаковки. «Для картонных кофейных стаканов была выявлена потенциальная уязвимость, особенно заметная в кислой среде. Анализ показал признаки возможной экстракции органических соединений из конструктивных элементов изделия, таких как клеевые швы, а также снижение прочности материала после термического воздействия», — говорится в сообщении.
«Если вы пьете из одноразовой посуды что-то очень горячее или кислое — например, морс или чай с лимоном, — безопаснее выбирать полипропилен. Картонный стакан в таких условиях менее надежен», — приводятся в сообщении слова заведующей базовой кафедрой индустрии качества РЭУ им. Г. В. Плеханова Ксении Сухаревой.