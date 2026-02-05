В РЭУ им. Плеханова определили более безопасную одноразовую посуду для горячих напитков

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Ученые Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова выяснили, что использование пластиковой одноразовой посуды для горячих и кислых напитков более безопасно с точки зрения сохранения химической чистоты продукта и надежности упаковки, чем картонной. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.