Так много травмированных людей в Молдове еще не было: Более 2000 звонков поступило в службу 112 за полдня, больше всего обращений — из-за падений в гололед

С 00:00 до 12:00 на номер экстренной службы 112 в Молдове поступило 2 372 звонка в связи со сложными погодными условиями, повлиявшими на состояние дорог и движение транспорта по всей стране.
Наибольший поток звонков был зарегистрирован между 7:00 и 8:00, когда было получено 497 звонков.
Из общего числа звонков 979 касались неотложной медпомощи.
Значительное количество случаев связано с травмами и повреждениями, полученными в результате падений из-за гололеда.
Для вмешательства полиции было зарегистрировано 324 вызова. 19 случаев связаны с ДТП, а 17 — с заносами, заторами затруднений в движении, вызванных скользкими дорогами.
Пожарные и спасатели получили 55 вызовов.
Кроме того, 37 вызовов были направлены в Национальную дорожную администрацию и касались автомобилей, застрявших из-за гололеда.
Операторы Службы 112 напоминают гражданам — звонить надо только в экстренных случаях, чтобы не занимать линию.
