Глава общества охотников и рыболовов Шуневич заявил про полный провал сезона охоты на рысь в Беларуси

Шуневич заявил о полном провале охоты на это животное в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Глава Белорусского общества охотников и рыболовов Игорь Шуневич заявил о полном провале охоты на рысь в Беларуси. Подробности приводит Sputnik.by.

Председатель БООР, комментируя первый охотничий сезон на рысь в Беларусь, назвал его неоднозначным. Он уточнил, что к изъятию было отведено 57 особей животного, однако добыли всего шесть.

— Полный провал сезона. Разрешенные способы — с подхода и из засады, без загонных охот. У нас нет опыта и условий для тропления (речь идет про выслеживание. — Ред.) рыси с собаками — зверовыми лайками, — заявил Игорь Шуневич.

Он добавил, что шесть добытых особей рыси являются, скорее, попутной добычей. Глава БООР также отреагировал на опасения природоохранников, ранее высказывавших тревогу из-за возможного ущерба популяции рыси:

— Все опасения природоохранников о влиянии на популяцию оказались блефом, нагнетанием атмосферы. По факту, охота на рысь не стала феноменом национальной охоты.

