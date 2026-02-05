Участок под самостроем в Ростове продадут на аукционе за 3,9 млн рублей

Сейчас на участке находится шестиэтажная постройка, ее нужно было убрать еще в 2014—2015 годах по решению двух судебных инстанций. Победитель торгов должен в течение года провести снос. Расходы на демонтаж — 2 млн 16 тысяч рублей.