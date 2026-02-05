Участок под самостроем в Ростове продадут на аукционе за 3,9 млн рублей

Власти Ростова-на-Дону выставили на аукцион участок земли под самостроем на Односторонней, 42. Продать землю готовы за 3,9 млн рублей, но с условием снова незаконной постройки. Оповещение о торгах опубликовали на сайте городской администрации.
Речь идет о площадке в 497 кв. метров, на которой разрешено строительство многоквартирного жилья не выше четырех этажей. Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 20 метров. Минимальная необходимая доля озеленения — 25%.
Сейчас на участке находится шестиэтажная постройка, ее нужно было убрать еще в 2014—2015 годах по решению двух судебных инстанций. Победитель торгов должен в течение года провести снос. Расходы на демонтаж — 2 млн 16 тысяч рублей.
Публичные торги состоятся 13 марта 2026 года.
