Участок под самостроем в Ростове продадут на аукционе за 3,9 млн рублей

Участок с самостроем на улице Односторонней в Ростове выставили на торги.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова-на-Дону выставили на аукцион участок земли под самостроем на Односторонней, 42. Продать землю готовы за 3,9 млн рублей, но с условием снова незаконной постройки. Оповещение о торгах опубликовали на сайте городской администрации.

Речь идет о площадке в 497 кв. метров, на которой разрешено строительство многоквартирного жилья не выше четырех этажей. Максимальная высота зданий, строений, сооружений — 20 метров. Минимальная необходимая доля озеленения — 25%.

Сейчас на участке находится шестиэтажная постройка, ее нужно было убрать еще в 2014—2015 годах по решению двух судебных инстанций. Победитель торгов должен в течение года провести снос. Расходы на демонтаж — 2 млн 16 тысяч рублей.

Публичные торги состоятся 13 марта 2026 года.

