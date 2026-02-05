Ученый Исаев отметил потенциал изучения бактерий и вирусов в России

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сохранение и расширение возможностей для проведения в России исследований, связанных с иммунитетом бактерий и их взаимодействиями с вирусами, очень важно для преодоления кризиса растущей стойкости микробов к антибиотикам. Об этом заявил на церемонии вручения премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых один из ее лауреатов, старший преподаватель «Сколтеха» Артем Исаев.
«Решение такой важной и глобальной проблемы как преодоление растущей стойкости патогенных бактерий к антибиотикам требует глубокого понимания биологии и бактерий, и заражающих их вирусов-бактериофагов. Для этого необходимо проводить фундаментальные исследования, и я надеюсь, что у молодых российских ученых будут сохраняться и появляться новые возможности по проведению как прикладных, так и фундаментальных работ в этой области», — сказал Исаев.
Исаев и его коллеги изучают, в частности, механизмы работы систем BREX и PARIS, двух распространенных бактериальных «антивирусов». Они выявляют признаки проникновения бактериофагов и заставляют зараженных микробов самоуничтожиться, что ограничивает распространение инфекции по популяции. Опыты российских ученых и собранные ими сведения помогут создать культуры вирусов-бактериофагов, которые будут обходить эти системы и использоваться в качестве альтернативы для антибиотиков.