Ученый Исаев отметил потенциал изучения бактерий и вирусов в России

«Решение такой важной и глобальной проблемы как преодоление растущей стойкости патогенных бактерий к антибиотикам требует глубокого понимания биологии и бактерий, и заражающих их вирусов-бактериофагов. Для этого необходимо проводить фундаментальные исследования, и я надеюсь, что у молодых российских ученых будут сохраняться и появляться новые возможности по проведению как прикладных, так и фундаментальных работ в этой области», — сказал Исаев.