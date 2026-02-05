Эксперт Зимовец объяснил серию мощнейших вспышек на Солнце за четыре дня

При этом он подчеркнул, что даже если в этой области мощных вспышек больше не будет, это не значит, что их не будет вообще в ближайшее время. Может появиться другая активная область, которая эволюционирует до таких же масштабов и даже больше, и тогда произойдет новая серия вспышек.