Эксперт Зимовец объяснил серию мощнейших вспышек на Солнце за четыре дня

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Серия из семи вспышек самого высокого класса X, произошедших на Солнце за четыре дня, связана с одной активной областью в период максимума солнечной активности и не является чем-то экстраординарным, сообщил ТАСС кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник ИКИ РАН Иван Зимовец.
«Солнце сейчас находится в фазе максимума активности, причем этот максимум растянут во времени и длится порядка двух-трех лет, поэтому вспышки и выбросы в такой период — ожидаемое явление, в том числе мощные», — сказал ученый.
Он уточнил, что вспышки происходят не в любом месте на Солнце, а в так называемых активных областях, связанных с группами солнечных пятен и концентрацией сильных магнитных полей. Нынешняя серия, как отметил ученый, связана с одной областью, которая появилась на видимой с Земли стороне Солнца 30 января и затем быстро разрасталась: магнитный поток, по его оценке, дополнительно всплывал из недр Солнца, накапливался и взаимодействовал с уже существующими полями и плазмой, что привело к их сильной «запутанности».
Ученый подчеркнул, что эта активная область — «наиболее сложный морфологический и магнитный класс, очень большой размер», хотя и «не рекордно крупный», и именно сочетание многих факторов сделало ее «эффективной в плане производства вспышек». При этом, по его словам, мощные события часто идут сериями по несколько, а не единично.
Говоря о перспективах, ученый отметил, что однозначно сказать, будут ли новые мощные вспышки в этой области, нельзя. Он добавил, что, по наблюдениям, скорость роста этой активной области замедлилась, а сама область, помимо крупных событий, дает множество более мелких вспышек, за счет чего «сбрасывает свободную энергию».
При этом он подчеркнул, что даже если в этой области мощных вспышек больше не будет, это не значит, что их не будет вообще в ближайшее время. Может появиться другая активная область, которая эволюционирует до таких же масштабов и даже больше, и тогда произойдет новая серия вспышек.
Самой сильной в этой серии, по словам ученого, была вспышка класса X8.1. Он подчеркнул, что это мощная вспышка, но далеко не самая мощная, поскольку бывают вспышки на Солнце и в разы мощнее.