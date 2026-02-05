Омское УФАС после жалоб омичей проводит проверку «Почты России»

Омское УФАС проводит проверку «Почты России». В январе на действия операторов почтовой службы начали массово жаловаться омичи.
О проводимой проверке в четверг, 5 февраля, на пресс-конференции в областном доме журналистов заявил глава Омского УФАС Вадим Кабаненко. По словам руководителя ведомства, операторы почтовой связи нередко отказывают омичам в приеме и пересылке заказных писем, перенаправляя людей в зоны самообслуживания. Обо всех таких случаях в УФАС порекомендовали сообщать в письменном виде.
Как рассказал Кабаненко, в данной ситуации в действиях «Почты России» может быть усмотрено злоупотребление доминирующим положением на рынке. Антимонопольный орган уже инициировал проведение проверки, ее итоги будут известны в конце нынешней недели.
По результатам работы в 2025 году Управлением УФАС по Омской области было рассмотрено рассмотрено 229 заявлений о нарушениях. В результате было выдано 37 предупреждений.