Омское УФАС после жалоб омичей проводит проверку «Почты России»

О проводимой проверке в четверг, 5 февраля, на пресс-конференции в областном доме журналистов заявил глава Омского УФАС Вадим Кабаненко. По словам руководителя ведомства, операторы почтовой связи нередко отказывают омичам в приеме и пересылке заказных писем, перенаправляя людей в зоны самообслуживания. Обо всех таких случаях в УФАС порекомендовали сообщать в письменном виде.