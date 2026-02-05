Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону школы перешли на дистанционное обучение из-за морозов

Десятки школ Ростовской области перешли на дистанционное обучение, три детских сада приостановили работу, а в нескольких учебных заведениях сократили продолжительность занятий из-за сильного мороза и снега.

Сейчас в Ричмонде: -1° 4 м/с 47% 761 мм рт. ст.
Источник: Коммерсантъ

Об изменении режима работы образовательных учреждений сообщили в региональном министерстве общего и профессионального образования.

По информации ведомства, на удаленный формат обучения перевели Волгодонский лицей «Политэк», филиал Октябрьской школы, начальные классы школ Боковского, Чистяковского и Советского районов. Ученики школ № 2 и станицы Комиссаровской в Красносулинском районе сейчас занимаются онлайн. Также из дома учатся школьники из станиц Маркинской, Паршиковской и города Цимлянска в Цимлянском районе.

Как уточнили в министерстве, полностью приостановили работу Нижне-Камышенский детский сад в Миллеровском районе, детсад № 40 «Пчелка» в Аксайском районе и детсад «Сказка» в Боковском районе. В некоторых дошкольных учреждениях закрытие связано с проведением восстановительных мероприятий.

Ряд школ и гимназий перешли на сокращенное расписание: это ростовские школы № 99 и № 101, таганрогская школа № 22, а также волгодонские гимназии «Шанс» и «Юнона».

Остальные образовательные учреждения региона — школы, детские сады и колледжи — продолжают функционировать в штатном режиме.