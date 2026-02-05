На Дону школы перешли на дистанционное обучение из-за морозов

По информации ведомства, на удаленный формат обучения перевели Волгодонский лицей «Политэк», филиал Октябрьской школы, начальные классы школ Боковского, Чистяковского и Советского районов. Ученики школ № 2 и станицы Комиссаровской в Красносулинском районе сейчас занимаются онлайн. Также из дома учатся школьники из станиц Маркинской, Паршиковской и города Цимлянска в Цимлянском районе.