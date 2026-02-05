Джон Дуган объяснил интерес Эпштейна к российским моделям и бизнесменам

Россиянин Джон Дуган, который вывез архив Джеффри Эпштейна из США, объяснил внимание скандального магната к российским моделям и бизнесменам. В интервью KP.RU он поделился планами бизнесмена.
По словам Дугана, Эпштейн хотел контролировать российских бизнесменов, чтобы в конечном счете повлиять на руководство страны.
— Но в России это работает по-другому. В России бизнес не управляет властью, как на Западе, — пояснил он.
Дуган считает, что Запад этого не понимает, ведь в США контроль над бизнесменами часто означает контроль над правительством.
— В России последнее слово за президентом. И его нельзя коррумпировать так же, как американских политиков, — заявил он.
Интерес к русским моделям Дуган объяснил просто. По его мнению, русские женщины — самые красивые в мире. А если планировать шантажировать и эксплуатировать бизнесменов, естественно нужны самые красивые женщины.
Ранее в переписках Эпштейна и его помощницы Лесли Грофф нашли упоминания Самары и Тольятти. Там в 2017 году велся поиск девушек. Также обнаружились письма с модельным агентством из Краснодара и история 24-летней модели из Чебоксар. Эпштейн отказывался от девушек старше 24 лет. Он предпочитал жертв с инфантильной, «бэби-фейс» внешностью.
