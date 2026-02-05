Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Джон Дуган объяснил интерес Эпштейна к российским моделям и бизнесменам

Бывший сотрудник рассказал о главном просчете магната в работе с российскими моделями и бизнесом.

Источник: Комсомольская правда

Россиянин Джон Дуган, который вывез архив Джеффри Эпштейна из США, объяснил внимание скандального магната к российским моделям и бизнесменам. В интервью KP.RU он поделился планами бизнесмена.

По словам Дугана, Эпштейн хотел контролировать российских бизнесменов, чтобы в конечном счете повлиять на руководство страны.

— Но в России это работает по-другому. В России бизнес не управляет властью, как на Западе, — пояснил он.

Дуган считает, что Запад этого не понимает, ведь в США контроль над бизнесменами часто означает контроль над правительством.

— В России последнее слово за президентом. И его нельзя коррумпировать так же, как американских политиков, — заявил он.

Интерес к русским моделям Дуган объяснил просто. По его мнению, русские женщины — самые красивые в мире. А если планировать шантажировать и эксплуатировать бизнесменов, естественно нужны самые красивые женщины.

Ранее в переписках Эпштейна и его помощницы Лесли Грофф нашли упоминания Самары и Тольятти. Там в 2017 году велся поиск девушек. Также обнаружились письма с модельным агентством из Краснодара и история 24-летней модели из Чебоксар. Эпштейн отказывался от девушек старше 24 лет. Он предпочитал жертв с инфантильной, «бэби-фейс» внешностью.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

Узнать больше по теме
Биография Джеффри Эпштейна: от талантливого математика до преступника
Американский финансист и миллиардер Джеффри Эпштейн больше известен не достижениями в сфере бизнеса, а скандалами, уголовными делами и арестами. Он водил дружбу с представителями мировой элиты, был назван преступником и покончил жизнь самоубийством, находясь в тюрьме. В этом материале рассказываем самое главное о жизни богача-педофила.
Читать дальше