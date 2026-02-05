Джон Дуган объяснил интерес Эпштейна к российским моделям и бизнесменам

Ранее в переписках Эпштейна и его помощницы Лесли Грофф нашли упоминания Самары и Тольятти. Там в 2017 году велся поиск девушек. Также обнаружились письма с модельным агентством из Краснодара и история 24-летней модели из Чебоксар. Эпштейн отказывался от девушек старше 24 лет. Он предпочитал жертв с инфантильной, «бэби-фейс» внешностью.