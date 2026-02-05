В Ростове в районе Змиевской балки образовалась большая пробка

В Ростове в районе Змиевской балки образовалась серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс Карты», затруднено движение в обе стороны Змиевского проезда.
Движение в сторону центра города затруднено на протяжении почти километра перед поворотом. В обратном направлении пробка начинается еще на улице Зоологической от пересечения с переулком Дальним.
В комментариях сервиса сообщил, что в месте резкого поворота улицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Однако в региональной Госавтоинспекции опровергли это.
— ДТП не подтверждается, — заявили в ГАИ.