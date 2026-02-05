Ричмонд
В Ростове в районе Змиевской балки образовалась большая пробка

На несколько километров растянулась пробка в Ростове в районе Змиевской балки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове в районе Змиевской балки образовалась серьезная пробка. По данным сервиса «Яндекс Карты», затруднено движение в обе стороны Змиевского проезда.

Движение в сторону центра города затруднено на протяжении почти километра перед поворотом. В обратном направлении пробка начинается еще на улице Зоологической от пересечения с переулком Дальним.

В комментариях сервиса сообщил, что в месте резкого поворота улицы произошло ДТП с участием трех автомобилей. Однако в региональной Госавтоинспекции опровергли это.

— ДТП не подтверждается, — заявили в ГАИ.