В Калининграде с помощью беспилотника нашли нелегальный мусор на свалке, где позднее случился крупный пожар

На Правой набережной горели отходы на площади 400 «квадратов».

На калининградской базе по утилизации отходов на Правой набережной, где в январе произошёл крупный пожар, за месяц до этого нашли нелегально размещённый мусор. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии в ответ на обращение калининградки, которая жаловалась на сильное зловоние в этом районе. Документ имеется в распоряжении «Клопс».

Как рассказали в ведомстве, 15 декабря сотрудники министерства осмотрели территорию. Для этого был использован беспилотник.

«Зафиксированы признаки несанкционированного размещения отходов производства и потребления в границах земельного участка с кадастровым номером 39:15:111901:113 и на его прилегающей территории. Все материалы по результатам выезда были направлены в Калининградскую межрайонную природоохранную прокуратуру. Проводится проверка», — отмечено в документе за подписью начальника отдела экологического надзора, охраны окружающей среды и экологической экспертизы минприроды Андрея Грибанова.

По мнению жительницы, которая пожаловалась в минприроды, все эти совпадения весьма странные. «15 декабря на этой свалке находят нелегальный мусор, а 24 января здесь случился сильный пожар, гарь от которого до сих пор отравляет воздух в Центральном районе, на проспекте Победы, Красносельской, Ручейной, в микрорайонах Прегольском и Космодемьянского», — подчеркнула собеседница «Клопс».

В январе на базе по утилизации отходов загорелся мусор на площади 400 квадратных метров. После пожара Калининградская природоохранная прокуратура начала проверку.