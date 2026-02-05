В Калининграде с помощью беспилотника нашли нелегальный мусор на свалке, где позднее случился крупный пожар

На калининградской базе по утилизации отходов на Правой набережной, где в январе произошёл крупный пожар, за месяц до этого нашли нелегально размещённый мусор. Об этом сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии в ответ на обращение калининградки, которая жаловалась на сильное зловоние в этом районе. Документ имеется в распоряжении «Клопс».