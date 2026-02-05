Ричмонд
«Публично не говорили»: Кравцов назвал особенность школ, где произошли нападения

Руководство школ, в которых происходили нападения на учеников или учителей, формально относились к исполнению рекомендаций министерства просвещения России.

Источник: РИА "Новости"

Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов в беседе с корреспондентом Кремлевского пула Александром Юнашевым.

«Публично мы об этом не говорили, но в каждую школу, где были трагические случаи, мы направили свою комиссию», — сообщил министр.

По его словам, во всех учебных заведениях, к большому сожалению, формально относились к рекомендациям Минпросвещения по организации воспитательного и образовательного процессов, а также профилактике деструктивных проявлений. Министр подчеркнул, что сегодня на федеральном уровне приняты документы и регламенты, необходимые для предотвращения подобных случаев.