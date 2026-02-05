Ричмонд
В ЛДПР выступили с предложением по налогам

Слуцкий предложил ввести годичный мораторий для новых налогов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Новые законы о налогах и повышении налоговых ставок, сборах и страховых взносах должны вступать в силу через год после их официальной публикации, заявил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий «Газете.Ru».

«ЛДПР предлагает следующий механизм: если государство вводит новые налоги, повышает ставки, такие решения должны вступать в силу не раньше, чем через год после их опубликования», — заявил он.

Эффект внезапности особенно сильно бьет по малым предприятиям, поэтому бизнесменам нужно дать время перестроить расчеты, договоры и бюджеты, считает Слуцкий.

По мнению политика, налоговая система должна быть справедливой и предсказуемой, поэтому следует «дать людям и бизнесу уверенность в завтрашнем дне».

Он также отметил, что соответствующий законопроект ЛДПР вносит в Госдуму 5 февраля.

Ранее налоговый адвокат Андрей Костин рассказал РИА Новости, что основными налоговыми льготами для малого бизнеса в 2026 году являются право на освобождение от НДС и возможность использования пониженных налоговых ставок. При этом лимит для автоматического освобождения от НДС доходит до 20 миллионов рублей дохода за предыдущий год. Пониженная ставка НДС в 5% применяется при доходе от 20 до 272 миллионов рублей, а ставка 7% — при доходе до 490 миллионов рублей.

