Мединский сравнил Россию с одной большой семьей

Мединский напомнил, что при царе Федоре Иоановиче — сыне Ивана Грозного — в царском указе о том, как обращаться к народам Сибири, вошедшим в состав России, было указано: «Приводить под государеву высокую руку ласкою, а не жесточью». Так, по словам председателя РВИО, все последующие правители России от этой инструкции старались не отступать: особенностью такого подхода было сохранение самобытной культуры народов, которые интегрируются в Россию, сохранение традиций всех народов, абсолютное отсутствие какой бы то ни было дискриминации по национальному признаку.