Мединский сравнил Россию с одной большой семьей

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что Россию можно рассматривать как одну большую семью, а также примерами из русской истории напомнил особенности подхода к интеграции разных народов в состав страны.
«Страна состоит из миллионов семей, как ячеек своих. И, по большому счету, вообще можно всю страну рассматривать как одну большую семью», — подчеркнул он в ходе своего выступления в Национальном центре «Россия» в рамках марафона «Россия — семья семей» общества «Знание».
Он также подчеркнул, что Россия — не простое государство, а страна-цивилизация, она обладает собственными формировавшимися столетиями традициями государственного, культурного и национального строительства, многие из которых уникальны, и это, по его словам, в первую очередь касается многонационального характера страны. Для наглядности Мединский обратился к истории расселения славян: на северо-востоке они расселялись на землях, занятых разными финно-угорскими племенами, которые при этом «никогда не завоевывались, не притеснялись».
«История не сохранила ни одного упоминания о кровавой вражде, войне, резне. Как-то просто договаривались и мирно все существовали. Но это времена легендарные, а на самом деле мы точно знаем, что именно такая модель постепенной и, как правило, мирной интеграции в состав нашей страны самых разных народов использовалась и в последующие века при последовательном расширении границ России», — добавил он.
Мединский напомнил, что при царе Федоре Иоановиче — сыне Ивана Грозного — в царском указе о том, как обращаться к народам Сибири, вошедшим в состав России, было указано: «Приводить под государеву высокую руку ласкою, а не жесточью». Так, по словам председателя РВИО, все последующие правители России от этой инструкции старались не отступать: особенностью такого подхода было сохранение самобытной культуры народов, которые интегрируются в Россию, сохранение традиций всех народов, абсолютное отсутствие какой бы то ни было дискриминации по национальному признаку.