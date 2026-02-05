В Ростове на входе в школу остановили подростка с ножом и пневматикой

В Ростове-на-Дону на входе в школу остановили подростка с перочинным ножом и пневматическим игрушечным пистолетом. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
По данным полиции, инцидент произошел в Советском районе города. Неизвестного юношу на входе в образовательное учреждение не пропустили учитель и охранник. Потом вызвали правоохранителей.
— Прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии выяснили, что 14-летний подросток, учащийся в другом учебном заведении, пришел в школу к другу. В рюкзаке у него нашли перочинный нож и пневматический игрушечный пистолет, — рассказали в пресс-службе донского главка МВД.
Сейчас парень и его мать беседуют в отделе с сотрудниками ПДН. Дальнейшие решения будут принимать после завершения проверки.
Пострадавших в результате происшествия нет, подчеркнули в МВД.
