Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 февраля 2026

Свет частично отключат в Иркутске 6 февраля.

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2026 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это связано с проведением неотложных работ на электрических сетях.

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2026.

Под ограничения попадет множество домов, в том числе на улице Баумана, Розы Люксембург, Дыбовского, Седова, Вампилова, Фадеева и других. Некоторым повезет, ведь без удобств придется провести всего пару часов, и те ночью. Другим же жильцам придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.

Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 6 февраля 2026 представлена в фотокарточках ниже.

Фото: канал «Свет 38».

