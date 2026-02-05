Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 февраля 2026

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что женщина с ребенком решили улететь в отпуск из Братска в Сочи. Обратились в турфирму, оплатили билеты и жилье. Однако поездка сорвалась — на рейс их не пустили, а туроператор перестала выходить на связь. Разбираемся, в чем дело.