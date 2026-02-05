Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 6 февраля 2026

Отключение света в Иркутске 6 февраля 2026 года коснется Ленинского, Октябрьского, Правобережного и Свердловского районов. Согласно информации, размещенной в канале «Свет 38», это связано с проведением неотложных работ на электрических сетях.
Под ограничения попадет множество домов, в том числе на улице Баумана, Розы Люксембург, Дыбовского, Седова, Вампилова, Фадеева и других. Некоторым повезет, ведь без удобств придется провести всего пару часов, и те ночью. Другим же жильцам придется ждать весь день. Поэтому лучше заранее запастись необходимым и зарядить телефоны.
Более подробная информация об отключении отопления в Иркутске 6 февраля 2026 представлена в фотокарточках ниже.
Кстати, в этот же день часть Иркутска останется без горячей воды и отопления. Ищите свой адрес здесь.
