Молодые лауреаты премии президента рассказали Путину о своих планах

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Лауреаты премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых рассказали президенту РФ Владимиру Путину о своих планах в области атомной энергетики, создания радиофармпрепаратов, а также связи «чистой» математики с реальной жизнью. Общение в неформальной обстановке прошло после торжественной церемонии вручения премий в Кремле.
«У нас много интересных проектов, связанных с изотопами легких элементов, развитие производства углерода-13, большой проект на азоте-15 для СНУП-топлива (смешанного нитридного уран-плутониевого топлива — прим. ТАСС) для атомной энергетики. Где-то уже исходные данные для промышленной установки есть, где-то над этим работаем. Будем дальше внедрять, развивать», — рассказал заместитель директора отделения Высокотехнологического научно-исследовательского института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара Александр Аникин. Он и его коллега Павел Мосеев удостоились награды за создание бета-вольтаических источников энергии для автономных летательных систем и космических аппаратов.
Углерод-13, как пояснил Аникин, нужен для медицинских целей. В этой же сфере работает и Мосеев. «Занимаемся радиофармой, использованием изотопов для лечения онкологии. Результатом нашей работы было то, что мы два года назад сделали первый в мире дженерик иностранного препарата, радия хлорида, который используется как раз для онкологии при раке костей. Мы его зарегистрировали в России, впервые в мире, и полностью вытеснили иностранных конкурентов. Сейчас разрабатываем новые радиофармпрепараты на основе лютеция-177, он используется в основном для лечения рака простаты. Сейчас, в 2026 году, ждем уже получения регистрационного удостоверения. Подали в конце прошлого года», — рассказал он.
Лауреат премии в области математики, сотрудница механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина сообщила, что занимается нахождением связи между своей областью (теорией интегрируемых биллиардов) с другим областями знания. «Пытаемся найти между ними какие-то связи. Фактически то, что мы изобрели — это некая удобная модель для демонстрации эффектов различной природы. Они возникают из жизни, но мы придумали некоторую новую интерпретацию, которую можно показать любому, потому что любой понимает, что такое биллиард. У нас стол достаточно сложной формы, и мы говорим, что волна в океане двигается так, а на самом деле ее можно изобразить как движение мячика по столу сложной формы», — сказал она.
Ведюшкина и ее коллеги Владислав Кибкало и Глеб Белозеров удостоены награды за открытие и исследование обобщенных биллиардов и топологическое моделирование гамильтоновых систем. «В январе у нас вышла первая статья в международном журнале с соавторами из Мексики про то, как биллиарды применять к обучению нейросетей. Чтобы она не привыкла решать только одну конкретную задачу», — рассказал Кибкало по поводу своей работы в настоящее время.