Молодые лауреаты премии президента рассказали Путину о своих планах

Лауреат премии в области математики, сотрудница механико-математического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Виктория Ведюшкина сообщила, что занимается нахождением связи между своей областью (теорией интегрируемых биллиардов) с другим областями знания. «Пытаемся найти между ними какие-то связи. Фактически то, что мы изобрели — это некая удобная модель для демонстрации эффектов различной природы. Они возникают из жизни, но мы придумали некоторую новую интерпретацию, которую можно показать любому, потому что любой понимает, что такое биллиард. У нас стол достаточно сложной формы, и мы говорим, что волна в океане двигается так, а на самом деле ее можно изобразить как движение мячика по столу сложной формы», — сказал она.