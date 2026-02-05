В Минске платные парковки сократили время работы. Подробности озвучил директор государственной организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, пишет агентство «Минск-Новости».
— Если ранее плата на них взималась с 08.00 до 20.00, то теперь — с 08.00 до 18.00, — уточнил Андрей Зырянов.
По его словам, у минчан появилась возможность купить абонементы на парковки закрытого типа во всех зонах, но за исключением двух. Речь идет про Верхний город и улицу Замковую. Зырянов добавил, что стоимость абонементов остаются одинаковой в зависимости от зоны.
Начальник госорганизации пояснил, что по окончании времени работы парковки становятся бесплатными. Он пояснил, что подобное было сделано для того, чтобы автомобили сотрудников покидали зону, а у жильцов была возможность бесплатно припарковать авто около своих домов.
