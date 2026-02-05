Ричмонд
В Минске платные парковки сократили время работы

Время работы платных парковок изменилось в Минске.

Источник: Комсомольская правда

В Минске платные парковки сократили время работы. Подробности озвучил директор государственной организации «Гаражи, автостоянки и парковки» Андрей Зырянов, пишет агентство «Минск-Новости».

— Если ранее плата на них взималась с 08.00 до 20.00, то теперь — с 08.00 до 18.00, — уточнил Андрей Зырянов.

По его словам, у минчан появилась возможность купить абонементы на парковки закрытого типа во всех зонах, но за исключением двух. Речь идет про Верхний город и улицу Замковую. Зырянов добавил, что стоимость абонементов остаются одинаковой в зависимости от зоны.

Начальник госорганизации пояснил, что по окончании времени работы парковки становятся бесплатными. Он пояснил, что подобное было сделано для того, чтобы автомобили сотрудников покидали зону, а у жильцов была возможность бесплатно припарковать авто около своих домов.

Кстати, белорус лишился квартиры в центре города из-за 96 долгов по штрафам ГАИ.

Тем временем в Беларуси новшества для водителей начинают действовать с февраля 2026 года.

А еще в Беларуси фирма купила баню за 29 рублей, а потом оказалась должна 161 000.