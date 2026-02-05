В Минске платные парковки сократили время работы

По его словам, у минчан появилась возможность купить абонементы на парковки закрытого типа во всех зонах, но за исключением двух. Речь идет про Верхний город и улицу Замковую. Зырянов добавил, что стоимость абонементов остаются одинаковой в зависимости от зоны.