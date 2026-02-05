Поисковики обнаружили могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана

Федор Баталов, уроженец Казани, участник трех войн, героически погиб 17 августа 1941 года. В июле того же года его батальон первым освободил белорусский Жлобин от фашистов, сыграв ключевую роль в обороне Москвы, что позже отметил маршал Жуков. За этот подвиг Баталов был удостоен звания Героя Советского Союза.