Поисковики обнаружили могилу первого Героя Советского Союза из Татарстана

Могила первого Героя Советского Союза из Татарстана Федора Баталова, пропавшего без вести более 80 лет назад, была найдена в Беларуси. Останки командира батальона обнаружили поисковики в деревне Старая Рудня Жлобинского района.
Федор Баталов, уроженец Казани, участник трех войн, героически погиб 17 августа 1941 года. В июле того же года его батальон первым освободил белорусский Жлобин от фашистов, сыграв ключевую роль в обороне Москвы, что позже отметил маршал Жуков. За этот подвиг Баталов был удостоен звания Героя Советского Союза.
Место захоронения удалось установить благодаря воспоминаниям местной жительницы, которая в детстве видела, как солдаты хоронили офицера с воинскими почестями. Личность героя подтвердила комплексная экспертиза, включая антропологический анализ, 3D-реконструкцию лица и ДНК-тест с внуком Баталова.
По решению родственников и жителей Жлобина герой будет перезахоронен с воинскими почестями в городе, который он освобождал, сообщает телеканал ТНВ.