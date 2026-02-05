Дети из многодетных семей Севастополя смогут получить компенсацию за обучение

С 1 января 2026 года дети из многодетных семей, обучающиеся в колледжах и вузах Севастополя, смогут получать компенсацию 50% стоимости обучения. Эта мера будет доступна независимо от уровня доходов семьи.
Раньше право на компенсацию предоставлялось только одному ребенку при рождении третьего и последующих. Теперь оно распространяется на всех детей в семье. Единственное исключение — если оплата обучения производится за счет средств материнского капитала, в таком случае компенсация не предоставляется.
«По нашим предварительным расчетам, в 2026 году этой мерой поддержки воспользуется около 270 севастопольских семей», — отметил губернатор Михаил Развожаев.