Дети из многодетных семей Севастополя смогут получить компенсацию за обучение

Раньше право на компенсацию предоставлялось только одному ребенку при рождении третьего и последующих. Теперь оно распространяется на всех детей в семье. Единственное исключение — если оплата обучения производится за счет средств материнского капитала, в таком случае компенсация не предоставляется.