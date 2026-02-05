Ричмонд
Учится в другом месте, пришел к другу: Что известно о подростке, которого задержали в школе Ростова с оружием

В Ростовской школе задержали подростка с ножом и игрушечным пистолетом.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 5 февраля, в городских пабликах появилась информация о подростке, который пришел в одну из школ Ростова-на-Дону с оружием. Ситуацию прокомментировали в Главном управлении МВД по Донскому региону.

— Учитель и сотрудник охраны на входе в школу в Советском районе остановили неизвестного подростка. При осмотре рюкзака охранник обнаружил перочинный нож и пневматический игрушечный пистолет, — рассказали в донском главке полиции.

Сотрудники нажали тревожную кнопку, и на место выехал наряд Росгвардии. Они, в свою очередь, вызвали полицию — сообщение поступило в отдел № 8.

Выяснилось, что 14-летний подросток учится в другой школе, а сюда он пришел к своему другу. Уточняется, что пострадавших в результате происшествия нет.

— Сейчас подросток и его мать доставлены в отдел полиции. С ними проводят беседу сотрудники по делам несовершеннолетних. После окончания проверки полиция примет законное решение.

