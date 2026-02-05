Ричмонд
Школы в Ростовской области перешли на дистанционное обучение из-за морозов

Некоторые школы и детсады в Ростовской области приостановили работу из-за холодов.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области некоторые школы и детские сады изменили работу из-за морозов. Об этом 5 февраля сообщили в минобразования Дона.

Десять школ Волгодонска, Аксайского, Боковского, Советского, Красносулинского и Цимлянского районов перевели своих учеников на дистанционное обучение. В отдельных школах Ростова-на-Дону и Таганрога, а также в двух гимназиях Волгодонска сократили уроки.

Детские сады в Миллеровском, Аксайском и Боковском районах пока не принимают малышей. При этом некоторые дошкольные учреждения временно не работают «из-за восстановительных работ».

— Остальные школы, сады и учреждения СПО работают в штатном режиме, — подчеркивают в минобразования Дона.

Напомним, ранее в Ростовской области предупредили о морозах до −31−32 градусов. Всех жителей региона просят быть осторожными. В экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

