Школы в Ростовской области перешли на дистанционное обучение из-за морозов

Десять школ Волгодонска, Аксайского, Боковского, Советского, Красносулинского и Цимлянского районов перевели своих учеников на дистанционное обучение. В отдельных школах Ростова-на-Дону и Таганрога, а также в двух гимназиях Волгодонска сократили уроки.