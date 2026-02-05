Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт предупредил, чем можно заразиться через чужую расческу

Терапевт Тен: Через общую расческу можно заразиться стафилококком.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Врач-терапевт Зарема Тен в разговоре с NEWS.ru предупредила об опасности использования чужих расчесок. Этот предмет гигиены может стать причиной заражения несколькими инфекциями.

— Через общую расческу можно заразиться педикулезом, грибковыми инфекциями кожи головы, стафилококком. При несоблюдении гигиены на ней могут сохраняться даже яйца глистов, — пояснила Тен.

Она подчеркнула, что расческа должна быть строго индивидуальным предметом. Для безопасности ее нужно регулярно очищать от волос и кожного сала, а также еженедельно замачивать в теплом мыльном растворе на 15−30 минут. Деревянные или пластиковые части можно протирать салфеткой со спиртом. Если на расческе обнаружили вшей, ее необходимо обработать специальным средством или выбросить.

Ранее КП-Иркутск рассказывала про то, 43-летняя Анна из Иркутска сражается с онкологией уже второй раз. Впервые о страшном диагнозе она узнала в 2018 году после того, как почувствовала слабость и небольшое недомогание. Однако списывала все на стресс и усталость. Врачи выявили рак второй стадии. Подробности здесь.