42 уфимца остались без 3,5 миллионов рублей: все из-за их работодателя

В Уфе компания задолжала сотрудника 3,5 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Кировского района Уфы провела проверку в отношении ООО «Башкирская проектная компания» на предмет соблюдения трудового законодательства. Была выявлена невыплата заработной платы 42 сотрудникам в период с сентября 2025 по январь этого года. Общая сумма задолженности превысила 3,5 миллиона рублей.

Надзорное ведомство внесло представление руководителю организации и возбудило в отношении юридического лица дело об административном правонарушении по статье «Невыплата зарплаты в установленный срок». Кроме того, по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев».

Благодаря мерам прокурорского реагирования права работников были восстановлены — компания полностью погасила задолженность.

