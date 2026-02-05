В Красноярске разработали инструмент для улучшения точности снимков из космоса

По данным разработчиков, цель проекта заключалась в создании эффективного и удобного ГИС-инструмента для топографической нормализации снимков спутников. «Из-за сложного рельефа на изображениях возникают искажения: склоны, обращенные к солнцу, выглядят ярче, а находящиеся в тени — темнее, что существенно мешает автоматизированному дешифрированию и анализу данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Разработанный студентами под руководством ассистента кафедры космических средств и технологий (КСТ) Игоря Бабия программный модуль выполняет так называемую С-коррекцию. Это метод, который математически компенсирует влияние угла наклона поверхности и солнечного освещения, приводя значения яркости пикселей к условиям их гипотетического расположения на горизонтальной плоскости», — пояснили в университете.