В Красноярске разработали инструмент для улучшения точности снимков из космоса

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Студенты красноярского Университета Решетнева разработали инновационный инструмент для автоматической коррекции космических снимков. Разработка повысит точность спутниковых данных в экологическом мониторинге, сельском хозяйстве, лесопользовании и градостроительстве, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.
По данным разработчиков, цель проекта заключалась в создании эффективного и удобного ГИС-инструмента для топографической нормализации снимков спутников. «Из-за сложного рельефа на изображениях возникают искажения: склоны, обращенные к солнцу, выглядят ярче, а находящиеся в тени — темнее, что существенно мешает автоматизированному дешифрированию и анализу данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Разработанный студентами под руководством ассистента кафедры космических средств и технологий (КСТ) Игоря Бабия программный модуль выполняет так называемую С-коррекцию. Это метод, который математически компенсирует влияние угла наклона поверхности и солнечного освещения, приводя значения яркости пикселей к условиям их гипотетического расположения на горизонтальной плоскости», — пояснили в университете.
Бабий сообщил ТАСС, что недостаточная точность снимков из-за влияния рельефа — давняя проблема в геоинформатике. «Наш инструмент предлагает простое и эффективное решение для ее минимизации. Это позволяет получать более “чистые” данные о состоянии растительности, почвы или городской застройки, что критически важно для принятия обоснованных решений. С помощью разработанного модуля можно улучшить мониторинг состояния лесов и сельхозугодий, оценить последствия природных пожаров и паводков, планировать землепользование и градостроительную деятельность», — пояснил Бабий.
О вузе.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. Решетнева (СибГУ) образован в 2016 году. Вуз является ведущим образовательным и исследовательским центром, занимающимся разработками в сферах космических технологий, спутникостроения, лесных и химических технологий.