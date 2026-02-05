Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове создадут рабочую группу для решения проблем инфраструктуры в СНТ

Власти Ростова займутся модернизацией коммуникаций в садоводствах внутри города.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ростова намерены решить проблему изношенных коммуникаций в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), оказавшихся в черте Ростова-на-Дону. Этот вопрос обсудили вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко и глава города Александр Скрябин.

Многие современные СНТ развивались без создания полноценной инфраструктуры. В результате жители таких поселков внутри городской черты сталкиваются с перебоями в энергоснабжении и отсутствием нормального газоснабжения, так как старые сети не справляются с возросшей нагрузкой.

В итоге было решено создать специальную рабочую группу. В ее состав войдут главы районов, на территории которых расположены проблемные СНТ. Группе предстоит разработать программу интеграции этих территорий в городскую среду, которая включит модернизацию сетей и ликвидацию бесхозных объектов.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!