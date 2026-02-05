В Ростове создадут рабочую группу для решения проблем инфраструктуры в СНТ

В итоге было решено создать специальную рабочую группу. В ее состав войдут главы районов, на территории которых расположены проблемные СНТ. Группе предстоит разработать программу интеграции этих территорий в городскую среду, которая включит модернизацию сетей и ликвидацию бесхозных объектов.