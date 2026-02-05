В Ростове создадут рабочую группу для решения проблем инфраструктуры в СНТ

Власти Ростова намерены решить проблему изношенных коммуникаций в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ), оказавшихся в черте Ростова-на-Дону. Этот вопрос обсудили вице-спикер Государственной Думы Виктория Абрамченко и глава города Александр Скрябин.
Многие современные СНТ развивались без создания полноценной инфраструктуры. В результате жители таких поселков внутри городской черты сталкиваются с перебоями в энергоснабжении и отсутствием нормального газоснабжения, так как старые сети не справляются с возросшей нагрузкой.
В итоге было решено создать специальную рабочую группу. В ее состав войдут главы районов, на территории которых расположены проблемные СНТ. Группе предстоит разработать программу интеграции этих территорий в городскую среду, которая включит модернизацию сетей и ликвидацию бесхозных объектов.
