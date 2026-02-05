Ричмонд
-1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минздрав назвал минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медицинские вузы

РИА Новости: Минздрав установил минимальные баллы ЕГЭ для поступления в медвузы.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Минздрав РФ установил минимальные баллы Единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в медицинские вузы в 2026 году, выяснило РИА Новости, изучив документ министерства.

Согласно приказу, для поступления в Первый Московский государственный университет имени И. М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология» необходимо набрать на ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии 55 баллов.

Чтобы иметь возможность поступить в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова на программу «Медицинская биохимия», необходимо сдать экзамены по русскому языку, биологии, математике и химии на 50 баллов, для программы «Фармация» за ЕГЭ по русскому языку, биологии и химии нужно также получить минимум 50 баллов.

Минимумы установлены в том числе и для региональных вузов, подведомственных Минздраву РФ: Казанский государственный медицинский университет, Дальневосточный государственный медицинский университет, Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко и ряд других университетов.

Ранее минимальные баллы ЕГЭ также опубликовали Минпросвещения и Минобрнауки РФ для поступления в подведомственные вузы.