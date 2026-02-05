«В одном зефире 6 чайных ложек сахара, и это дневная норма». Белорусский врач-эндокринолог сказала, сколько ложек сахара можно есть в день

«Сейчас все ужаснутся и скажут: “Так много, что же я отказываю себе в сахаре”. Внимание: это если только вы кладете сахар в чай или кофе. В одном зефире шесть чайных ложек сахара, в одном стакане сладкого газированного напитка — восемь чайных ложек сахара», — предупредила Светлана Кашицкая.