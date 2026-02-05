Ричмонд
«В одном зефире 6 чайных ложек сахара, и это дневная норма». Белорусский врач-эндокринолог сказала, сколько ложек сахара можно есть в день

Белорусский врач-диетолог назвала ежедневную норму сахара в ложках.

Источник: Комсомольская правда

Норму сахара для женщин в день, которую научно доказала Всемирная организация здравоохранения, в эфире телеканала «Беларусь 1» назвала белорусский врач-диетолог Светлана Кашицкая.

По ее словам, эта норма — шесть чайных ложек в день.

«Сейчас все ужаснутся и скажут: “Так много, что же я отказываю себе в сахаре”. Внимание: это если только вы кладете сахар в чай или кофе. В одном зефире шесть чайных ложек сахара, в одном стакане сладкого газированного напитка — восемь чайных ложек сахара», — предупредила Светлана Кашицкая.

Кроме того, медики просят учитывать продукты, в которых есть скрытый или чистый сахар. Это соусы из магазина — соевый, кисло-сладкий, кетчуп, барбекю, обезжиренные продукты, йогурты с добавлением фруктов и джемов, консервированные фрукты и овощи, хлеб, булочки, панировочные сухари, крекеры, злаковые батончики, мюсли, готовые завтраки и многие другие продукты.

Кстати, белорусский диетолог сказала, сколько яиц можно есть в неделю.

Кроме того, Кашицкая назвала продукты, которые не покупает и не ест никогда: «От жидких калорий поправляетесь быстрее, чем от твердых».

А еще белорусский эндокринолог сказала, что в первую очередь поможет пациентам с сахарным диабетом.

Мы писали, что врач-эндокринолог сказала, почему стало больше белорусов с двойным диабетом.