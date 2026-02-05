Главные новости к вечеру 5 февраля 2026 года

Россия вернула из украинского плена 157 военных
Россия вернула с подконтрольной киевскому режиму территории 157 бойцов, сообщили в Минобороны. Кроме того, на родину вернулись трое жителей Курской области.
Уиткофф оценил переговоры по Украине в Абу-Даби
Спецпосланник США Стивен Уиткофф 5 февраля назвал трехсторонние переговоры Соединенных Штатов, Украины и России по урегулированию конфликта подробными и продуктивными.
В Госдуме рассказали, зачем советник Макрона приезжал в Москву
Информация о том, что советник французского лидера Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн приезжал в Москву, свидетельствует о том, что глава Пятой республики старается восстановить контакты с Кремлем. Такое предположение сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Axios: США и Россия близки к договоренности по ДСНВ
Россия и США обсуждают продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) на срок от шести месяцев, сообщил в X журналист Axios Барак Равид.
В Бугуруслане воспитательница спасла детей от мужчины с ножом
В Оренбургской области сотрудница дошкольного учреждения предотвратила трагедию, удержав вооруженного злоумышленника до приезда полиции. Воспитательница получила резаные раны рук, когда отнимала нож у нападавшего. Инцидент произошел во время тихого часа, никто из детей не пострадал.