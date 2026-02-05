Главные новости к вечеру 5 февраля 2026 года

Информация о том, что советник французского лидера Эмманюэля Макрона Эмманюэль Бонн приезжал в Москву, свидетельствует о том, что глава Пятой республики старается восстановить контакты с Кремлем. Такое предположение сделал первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.