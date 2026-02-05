Белорусский диетолог сказала, есть ли реальный вред от позднего ужина

Белорусский врач-диетолог, телеведущая Светлана Кашицкая в эфире телеканала «Беларусь 1» сказала, что она никогда не ужинает раньше 22−23 часов, потому что поздно приходит с работы.
«Миф “не есть после 18 часов” подходит тем, кто ложится спать в 21 час. Я ложусь спать поздно, у меня не получается раньше, и поэтому я и ужинаю поздно», — отметила диетолог.
По ее словам, ужин должен состояться за 2−4 часа до сна.
«Я ужинаю поздно. Посмотрите, как шикарно я выгляжу всю свою жизнь», — заметила Кашицкая.
По ее словам, очень много сейчас страшилок. И про поздний ужин, и про яйца (об этом мы писали подробно здесь), и про молоко, и про хлеб.
«Говорят: “Исключите хлеб”. Зачем? Там огромное количество витаминов», — отметила врач-диетолог.
По ее словам, исключить нужно белый хлеб, батон, то, что на пшеничной муке высшего сорта. Вместо него выбирать продукт на муке цельнозерновой, ржаной (эта мука должна идти первой в списке на упаковке). Кроме того, хлеб с сухофруктами и семечками — это очень калорийный продукт.
Говоря о вреде молока с определенного возраста, Светлана Кашицкая заметила:
«Правда в том, что с возрастом у многих людей развивается чувствительность к молочному белку казеину или к лактозе».
В этом случае, лучше молоко из своего рациона убрать, но оставить там кисломолочные продукты (кефир, простоквашу, несладкий йогурт). Так вы получите легкоусвояемый кальций, который после 50 лет необходим.
