Сделка по продаже квартиры в онлайн-формате впервые прошла в Беларуси

Сделка по продаже квартиры онлайн впервые была проведена в Беларуси 5 февраля, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Продавец и покупатель при этом находились в разных городах.
Продавец обратился в офис по месту нахождения недвижимости в Витебске, а покупатель — в Минске. При помощи видео- и аудиосвязи в режиме реального времени регистраторы, а также стороны сделки смогли провести совместную онлайн-сессию. В частности, были согласованы условия договора, получены необходимые разъяснения о правах и обязанностях.
Все документы, в том числе и договор купли-продажи, были подписаны покупателями в электронном виде с использованием аналога собственноручной подписи на планшете. А регистраторы использовали электронную цифровую подпись.
«В результате был сформирован единый удостоверенный договор, который обе стороны сразу получили на руки в виде копии электронного документа на бумажном носителе», — сказали в Национальном кадастровом агентстве.
