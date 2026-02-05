Сделка по продаже квартиры в онлайн-формате впервые прошла в Беларуси

Продавец обратился в офис по месту нахождения недвижимости в Витебске, а покупатель — в Минске. При помощи видео- и аудиосвязи в режиме реального времени регистраторы, а также стороны сделки смогли провести совместную онлайн-сессию. В частности, были согласованы условия договора, получены необходимые разъяснения о правах и обязанностях.