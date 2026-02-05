Ричмонд
Сделка по продаже квартиры в онлайн-формате впервые прошла в Беларуси

В Беларуси в онлайн-формате впервые провели сделку по продаже квартиры.

Источник: Комсомольская правда

Сделка по продаже квартиры онлайн впервые была проведена в Беларуси 5 февраля, рассказали в Национальном кадастровом агентстве. Продавец и покупатель при этом находились в разных городах.

Продавец обратился в офис по месту нахождения недвижимости в Витебске, а покупатель — в Минске. При помощи видео- и аудиосвязи в режиме реального времени регистраторы, а также стороны сделки смогли провести совместную онлайн-сессию. В частности, были согласованы условия договора, получены необходимые разъяснения о правах и обязанностях.

Все документы, в том числе и договор купли-продажи, были подписаны покупателями в электронном виде с использованием аналога собственноручной подписи на планшете. А регистраторы использовали электронную цифровую подпись.

«В результате был сформирован единый удостоверенный договор, который обе стороны сразу получили на руки в виде копии электронного документа на бумажном носителе», — сказали в Национальном кадастровом агентстве.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, кто в Беларуси сможет выкупить арендное жилье за копейки.

Ранее Госкомимущество раскрыло, что белорусы должны проверять при покупке квартиры с перепланировкой.

А еще белорус лишился квартиры в центре города из-за 96 долгов по штрафам ГАИ.

