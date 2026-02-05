Эксперт Гржегоржевский прокомментировал «ступенчатость» образования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 февраля. /ТАСС/. Наличие «ступеней» в системе высшего образования помогает студентам завершить его на достаточном для себя и для выбранной индустрии уровне. При этом те студенты, что действительно хотят заниматься наукой, остаются мотивированными до момента трудоустройства, такое мнение высказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал», посвященной Дню Российской науки, заведующий лабораторией функционального дизайна нанокластерных полиоксометаллатах Кирилл Гржегоржевский.
«Идея в том, что надо сформулировать запрос отрасли. Мы же не готовим ученых как таковых, мы готовим специалистов, а дальше человек выбирает, хочет ли он заниматься наукой. И вот здесь, конечно, здорово, что появились “ступени” образовательные, позволяющие вовремя сойти на том уровне, где уже и тебе, и индустрии достаточно [полученных студентом знаний], и сохранить, повторюсь, этот уровень мотивации, с которым ты пришел, чтобы не потерять его», — сказал он.
Исполняющий обязанности ректора Уральского федерального университета Илья Обабков на пресс-конференции напомнил, что вуз недавно вошел в пилотный проект по реформе высшего образования. И в ближайшее время УрФУ необходимо определить оптимальный срок подготовки, в том числе и для специалистов, занимающихся наукой. Обсудить длительность программ планируется в том числе с УрО РАН. «Мы действительно рассматриваем ряд направлений, по которым стоит длительность обучения сделать больше, для того чтобы правильные и нужные компетенции человеку дать», — сказал Обабков.
Пилотный проект был запущен в 2023 году. В новой системе было установлено базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное — аспирантура. Под специализированной подготовкой понимается магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения: 4−6 лет для базового высшего, 1−3 года — для магистратуры.