Эксперт Гржегоржевский прокомментировал «ступенчатость» образования

«Идея в том, что надо сформулировать запрос отрасли. Мы же не готовим ученых как таковых, мы готовим специалистов, а дальше человек выбирает, хочет ли он заниматься наукой. И вот здесь, конечно, здорово, что появились “ступени” образовательные, позволяющие вовремя сойти на том уровне, где уже и тебе, и индустрии достаточно [полученных студентом знаний], и сохранить, повторюсь, этот уровень мотивации, с которым ты пришел, чтобы не потерять его», — сказал он.