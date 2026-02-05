В Новошахтинске уклониста по алиментам нашли и привлекли к уголовной ответственности

В Новошахтинске судебные приставы нашли и привлекли к уголовной ответственности местного жителя, который годами уклонялся от уплаты алиментов на содержание своих детей.
Мужчина, имевший крупную задолженность по алиментам, знал, что него возбудили исполнительное производство. Однако он не только проигнорировал решение суда, но и сознательно скрывался от правосудия, оставив все заботы о детях на их мать.
Из-за злостного уклонения от обязанностей в отношении него было возбуждено уголовное дело. Даже после этого отец не встал на путь исправления, продолжая скрываться от приставов. В итоге нерадивый родитель был привлечен к уголовной ответственности.
