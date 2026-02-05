Ричмонд
«Единая Россия» добилась ежегодного роста финансирования науки

Мажуга: благодаря ЕР финансирование науки увеличивается до 200 млрд рублей в год.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Благодаря работе «Единой России» финансирование науки каждый год увеличивается на 150−200 миллиардов рублей, по сравнению с 2010 годом этот показатель вырос вдвое, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

Зампред комитета ГД рассказал, что основная государственная программа «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» сосредотачивает в себе все финансирование этой отрасли со стороны государства, которое растет с каждым годом.

«В этом году благодаря работе “Единой России” и поддержке этой статьи в бюджете, госпрограмма составляет порядка 1,6 триллиона (рублей — ред.). Каждый год она увеличивается примерно на 150−200 миллиардов (рублей- ред.), а по сравнению с 2010 годом в два раза увеличилось финансирование науки», — сказал Мажуга в подкасте «пЕРеговорка».

Депутат подчеркнул, что необходимо продолжать работу над созданием достойных условий труда и хорошей материально-технической базы для работы ученых. Кроме того, Мажуга отметил, что сегодня около 70% средств в науке — это средства государства и только 30% — частные инвестиции.

«Те задачи, которые ставит перед нами президент нашей страны, а именно — к 2030 году финансирование науки должно составить 2% от ВВП — консолидированное финансирование. Это около 5,5 триллионов (рублей — ред.) суммарно — бизнес и государство. Поэтому это в том числе и наша задача», — заключил Мажуга.

