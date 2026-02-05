«Был основоположником школы народного инструмента»: в Уфе похоронили талантливого музыканта

Александр Михайлович вошел в историю как основоположник школы народного инструмента в Уфе и организатор республиканских конкурсов народников. Талантливый баянист, он гастролировал с военным ансамблем по России, Беларуси и Советской Прибалтике. После службы в армии посвятил себя преподавательской деятельности.