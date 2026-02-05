«Был основоположником школы народного инструмента»: в Уфе похоронили талантливого музыканта

В минувший понедельник, 3 февраля, на 81-м году жизни ушел из жизни заслуженный работник культуры Башкирии Александр Берников. Об этом сообщила администрация Демского района Уфы, выразив соболезнования родным и близким музыканта.
Александр Михайлович вошел в историю как основоположник школы народного инструмента в Уфе и организатор республиканских конкурсов народников. Талантливый баянист, он гастролировал с военным ансамблем по России, Беларуси и Советской Прибалтике. После службы в армии посвятил себя преподавательской деятельности.
Более 30 лет проработал в Детской музыкальной школе № 1 имени Сабитова, воспитав множество талантливых баянистов, становившихся лауреатами всероссийских и международных конкурсов. В Демском районе музыкант преподавал в школе № 103, заслужив глубокое уважение коллег, руководства района и своих учеников.
Церемония прощания с Александром Михайловичем состоялась сегодня.
