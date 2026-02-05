Ричмонд
Кравцов прокомментировал инциденты с нападениями в школах

Кравцов заявил о формальном отношении школ, где произошли ЧП, к рекомендациям.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В школах, где случились трагические случаи, формально относились к рекомендациям министерства просвещения РФ, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«В тех школах, где были трагические случаи, мы в каждую школу направили свою комиссию. Публично об этом не говорили, но сегодня я впервые сейчас могу, раз такой вопрос возник, сказать. К сожалению, к большому сожалению, во всех школах формально относились к нашим рекомендациям по организации и воспитательного, и образовательного процесса, и профилактики, в том числе, деструктивных проявлений — сказал министр в комментарии для Telegram-канала “Юнашев Live”.

Он отметил, что сегодня на федеральном уровне приняты все необходимые документы и регламенты для того, чтобы предотвратить такие случаи. Важно их выполнять.

Ранее сообщалось, что в Уфе девятиклассник устроил в школе стрельбу по учителю и одноклассникам из игрушечного автомата, а в Красноярске ученица 8-го класса бросила в кабинет горящую тряпку, после чего нанесла ученикам несколько ударов предметом, похожим на молоток.