«На смену оттепели вновь вернутся морозы». Белгидромет сказал белорусам про возвращение морозов до −27 градусов

Белгидромет сказал, что морозы до −27 вернутся в Беларусь на смену оттепели. Подробности озвучены БелТА.
«В ближайшее время февраль раскачает температурные качели от +1 до −27 градусов. А это значит, что атмосферные процессы будут крайне нестабильными», — предупредили синоптики.
До конца недели атмосферные фронты, которые несут в облачных массивах большое количество южноевропейской влаги и тепла, обусловят не только повышение температурного фона, но также и ненастную погоду. Белорусов ждут метели, снегопады, гололед. Однако уже в начале недели с 9 февраля в страну придет очередной скандинавский антициклон с солнцем и свежим дыханием Арктики.
«Поэтому на смену оттепели вновь вернутся морозы», — подчеркнули в Белгидромете.
Согласно прогнозу синоптиков, до конца недели в Беларуси за погоду будут отвечать атмосферные фронты и теплые воздушные массы, которые поступают с юга Европы (подробнее мы писали здесь). В связи с этим в период с 6 по 8 февраля в большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Кроме того, ночью 6 февраля местами по юго-восточной части, а днем 7 февраля в отдельных районах страны ожидаются сильные осадки. Вместе с тем в пятницу снег вместе с порывистым ветром приведут к слабым метелям, а в субботу не исключено налипание мокрого снега.
Температура воздуха 6 и 7 февраля в ночные часы будет в пределах от −1 градуса по юго-западной части до −13 градусов по северо-восточной. Днем прогнозируется от +1 градуса по западу страны и до −9 градусов по северо-востоку.
С воскресенья, 8 февраля, в Беларуси из-за поступления воздушной массы северных широт прогнозируется постепенное понижение температурного фона. В период с 9 по 11 февраля под влиянием антициклона, который сформирован в воздушной массе арктического происхождения, погода будет сухая и морозная. Кратковременный снег и мокрый снег возможны лишь 11 февраля.
«Ночные минимумы составят 16−23 градуса мороза, местами воздух охладится до −27; а дневные максимумы будут колебаться от −7 до −17 градусов, лишь 11 февраля (среда) вследствие адвекции воздушной массы атлантического происхождения станет на пару градусов теплее», — пояснили синоптики.
