«На смену оттепели вновь вернутся морозы». Белгидромет сказал белорусам про возвращение морозов до −27 градусов

Согласно прогнозу синоптиков, до конца недели в Беларуси за погоду будут отвечать атмосферные фронты и теплые воздушные массы, которые поступают с юга Европы (подробнее мы писали здесь). В связи с этим в период с 6 по 8 февраля в большинстве районов пройдут осадки в виде снега, мокрого снега, дождя. Кроме того, ночью 6 февраля местами по юго-восточной части, а днем 7 февраля в отдельных районах страны ожидаются сильные осадки. Вместе с тем в пятницу снег вместе с порывистым ветром приведут к слабым метелям, а в субботу не исключено налипание мокрого снега.