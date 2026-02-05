«Больше спать и гулять»: на Землю вновь обрушилась магнитная буря

«Сейчас Солнце находится на пике максимума активности. То есть количество вспышек, оно примерно где-то еще два-три года будет таким же, как оно и было в прошлом году. То есть, скорее всего, будут такие же вспышки, возможно, будут больше, но и однозначно будут меньше», — рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.