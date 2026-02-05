«Больше спать и гулять»: на Землю вновь обрушилась магнитная буря

Первые последствия начавшегося ранее всплеска солнечной активности дошли до Земли 5 февраля: на планете зафиксировали магнитную бурю. Степень возмущенности магнитного поля находится на уровне G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Однако в течение суток возможен рост до уровня G2-G3.
Ученые отмечают, что, несмотря на исключительно высокий уровень вспышечной активности, все магнитные бури пока ожидаются слабыми. Справиться с их негативными последствиями для самочувствия поможет отказ от вредных привычек, полноценный сон и прогулки на свежем воздухе, говорят врачи.
Вспышки на Солнце.
С начала февраля на Солнце произошло несколько сильных вспышек, в том числе высочайшего класса Х. Как правило, они сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури и полярные сияния.
Так, 4 февраля произошло 15 вспышек. В том числе одна самого высокого класса. Как сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики, все они произошли в активной области 4366.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз.
Проблемы со связью.
Магнитные бури не имеют резко выраженной единичной причины и являются общей реакцией магнитосферы Земли на чрезвычайно высокую солнечную активность. Они приводят к задержкам и искажениям сигналов GPS, а также могут повредить наземные системы связи и электроснабжения.
Как рассказал ТАСС ведущий аналитик портала Mobile-Review Эльдар Муртазин, исторически сильная магнитная буря всегда приводит к падению качества связи, однако с учетом того, что она низкоорбитальная, перебои вряд ли возможны. При этом, по его словам, может ухудшиться прохождение сигнала, так как магнитная буря влияет на скорость передачи данных.
В свою очередь, главный редактор Telegram-канала «Телекоммуналка» Алексей Слукин напомнил о магнитной буре в мае 2024 года, которая стала одной из самых сильных за последние 20 лет. Тогда, по его словам, GPS работал с большими ошибками, показывая неправильное положение в 1,5−5 раз чаще обычного.
Влияние на здоровье.
В связи с колебаниями солнечной активности у людей появляется риск обострения хронических болезней и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Возможно ухудшение общего самочувствия — повышение уровня артериального давления, частоты сердечных сокращений, сонливость или бессонница, головная боль. При этом усугубить воздействие внешних факторов могут вредные привычки: курение, малоподвижный образ жизни. Влияют на состояние также нарушение липидного обмена и ожирение, отмечают врачи.
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Вера Ларина рассказала ТАСС, как можно справиться с проявлениями плохого самочувствия во время магнитных бурь.
По ее словам, улучшить состояние в такие дни помогут полный отказ от вредных привычек, полноценный сон длительностью 7−9 часов, правильный распорядок дня, здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.
По мнению эксперта, не следует забывать и про такие профилактические мероприятия, как диспансеризация, которая направлена на раннее выявление факторов риска заболеваний. В случае подтвержденного диагноза хронического заболевания необходимо регулярное наблюдение у лечащего врача, отметила собеседник агентства.
Прогнозы.
По состоянию на 5 февраля группа пятен 4366 на Солнце заняла второе место в XXI веке по количеству зарегистрированных вспышек класса М и Х. Земля будет находиться в области прямых ударов из активного центра еще до двух суток. Если за это время произойдет крупный выброс плазмы, возможны магнитные бури уровня G4-G5, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В целом же, предостерегают ученые, максимальная активность на Солнце будет длиться ближайшие два-три года.
«Сейчас Солнце находится на пике максимума активности. То есть количество вспышек, оно примерно где-то еще два-три года будет таким же, как оно и было в прошлом году. То есть, скорее всего, будут такие же вспышки, возможно, будут больше, но и однозначно будут меньше», — рассказал ТАСС старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН Антон Рева.
При этом предсказать, когда конкретно солнечный максимум пойдет на спад, тяжело. Пока все модели, которые пытаются предсказать солнечный цикл в деталях, работают плохо, признают ученые.
Екатерина Шамарова.