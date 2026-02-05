Мошенники украдут данные и деньги: Вот как правильно уничтожить старую банковскую карту

В эпоху цифровых краж и изощрённых мошеннических схем по типу «вы записаны на диспансеризацию» и «вам пришла посылка, назовите код из СМС» забытая в столе или выкинутая в мусорку обычным способом карта может внезапно стать каналом утечки персональных данных. Многие уверены: если срок действия закончился, то и опасности, как и пользы, от куска пластика уже нет. Но на самом деле всё куда интереснее и тревожнее.
Эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий напомнил, что раньше банки часто перевыпускали карты с сохранением старого номера. «В этом случае на карте могли поменяться CVC или CVV, а также срок действия, но номер оставался тем же. В этом случае, если вы выкинете старую карту, мошенники могут получить доступ как минимум к её номеру», — объяснил он.
Хотя подобная практика сейчас встречается реже, расслабляться всё равно не стоит. Даже уже вышедшая из работы и давно забытая вами карта, способна подсказать мошенникам путь к действующим реквизитам её владельца. Лукацкий уточняет: «Даже если карта просрочена, с помощью социального инжиниринга злоумышленники, если найдут её, смогут “подобраться” к её владельцу и новым реквизитам карты».
А если человек выбрасывает действующую, но ненужную карту, риск возрастает в разы. На пластике остаются номер, имя, срок действия и иногда — секретный код. В определённых интернет-магазинах этих данных вполне достаточно для покупки без дополнительных проверок. «Если речь идёт о карте, у которой ещё не истёк срок действия, но ею уже не пользуются и выбрасывают, то в этом случае действительно может быть риск того, что найденной картой могут воспользоваться», — подчёркивает специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».
Поэтому простое правило безопасности остаётся неизменным: уничтожать карту нужно правильно. По словам эксперта, пластик следует разрезать на несколько частей, обязательно разделив чип и выбитые реквизиты так, чтобы отдельные цифры и буквы невозможно было сложить обратно. Банковские данные на выпуклых картах защитить стиранием нельзя — только физическое уничтожение спасёт от риска.
История о том, что «просроченная карта уже не опасна», давно не работает. В мире, где социальная инженерия и кибермошенничество развиваются быстрее, чем банковские технологии безопасности, любую карту — старую или новую — стоит утилизировать с умом. Разрезать, уничтожить реквизиты, не оставлять ни единого шанса тем, кто охотится за чужими данными. А ранее Life.ru рассказывал, почему переводы по схеме мошенников «ошиблись номером» нельзя возвращать обратно.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!
Лайфхаки Еще.