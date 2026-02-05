Мошенники украдут данные и деньги: Вот как правильно уничтожить старую банковскую карту

А если человек выбрасывает действующую, но ненужную карту, риск возрастает в разы. На пластике остаются номер, имя, срок действия и иногда — секретный код. В определённых интернет-магазинах этих данных вполне достаточно для покупки без дополнительных проверок. «Если речь идёт о карте, у которой ещё не истёк срок действия, но ею уже не пользуются и выбрасывают, то в этом случае действительно может быть риск того, что найденной картой могут воспользоваться», — подчёркивает специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».