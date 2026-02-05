Упоминание о Чубайсе обнаружено в файлах по делу Эпштейна

Имя Анатолия Чубайса обнаружено в опубликованных Минюстом США материалах по уголовному делу скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.
В файлах отображены контакты, которые относятся к периоду 2010 и 2011 годов. Среди обнародованных документов на себя обратила внимание электронная записка от августа 2010 года. В сообщении анонимный собеседник предлагает финансисту обсудить дела при личной встрече и сообщает, что Чубайс проявлял к нему интерес и наводил справки.
Помимо этого сообщения, фамилия Чубайса фигурирует в информационных подборках и официальных списках участников Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в 2011 году.
Как писал сайт KP.RU, ранее имя певицы Аллы Пугачевой нашли в обнародованных Минюстом США документах по делу скандального финансиста Эпштейна. Упоминание Пугачевой было найдено в письме от 2014 года, которое написал бывший советник Билла Гейтса Борис Николич. В этих же файлах нашли ссылку на аккаунт российской стримерши Алины Рин в соцсетях.