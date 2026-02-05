Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Упоминание о Чубайсе обнаружено в файлах по делу Эпштейна

Чубайс проявлял к интерес и наводил справки об Эпштейне.

Источник: Комсомольская правда

Имя Анатолия Чубайса обнаружено в опубликованных Минюстом США материалах по уголовному делу скандального американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна.

В файлах отображены контакты, которые относятся к периоду 2010 и 2011 годов. Среди обнародованных документов на себя обратила внимание электронная записка от августа 2010 года. В сообщении анонимный собеседник предлагает финансисту обсудить дела при личной встрече и сообщает, что Чубайс проявлял к нему интерес и наводил справки.

Помимо этого сообщения, фамилия Чубайса фигурирует в информационных подборках и официальных списках участников Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе в 2011 году.

Как писал сайт KP.RU, ранее имя певицы Аллы Пугачевой нашли в обнародованных Минюстом США документах по делу скандального финансиста Эпштейна. Упоминание Пугачевой было найдено в письме от 2014 года, которое написал бывший советник Билла Гейтса Борис Николич. В этих же файлах нашли ссылку на аккаунт российской стримерши Алины Рин в соцсетях.

Узнать больше по теме
Анатолий Чубайс: биография знаменитого реформатора и его судьба в 2024 году
Анатолий Чубайс прославился организаторскими способности и жесткими методами администрирования. За годы деятельности он успел побыть политиком и топ-менеджером крупнейших предприятий страны, а также провел множество важных реформ и оставил след в истории России. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше