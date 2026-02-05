Кнутов: Трамп может применить секретное оружие «Дезориентатор» на Кубе

Сверхсекретное оружие, примененное американским спецназом при захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и названное главой США Дональдом Трампом «Дезориентатором», может быть применено в любых других подобных операциях, сообщил aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.
«В принципе, американцы могут применить это средство в любых операциях. Нет сомнений, что спецназовцы готовы самостоятельно использовать его на территории Кубы. Что касается Ирана, то там они не станут готовить сухопутную операцию — страна слишком большая. Скорее, там проведут определенные диверсионные акции», — сказал Кнутов.
Напомним, Трамп в конце января 2026 года заявил о существовании и применении сверхсекретного оружия под названием «Дезориентатор» (в оригинале — The Discombobulator, что означает «приводить в замешательство» или «сбивать с толку»).
По словам президента США, это устройство сыграло ключевую роль в операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро.
Он отмечал, что оружие способно полностью выводить из строя оборонительные системы противника. Трамп подчеркнул, что благодаря «Дезориентатору» венесуэльские силы не смогли запустить ни одной ракеты ПВО.
Очевидцы описывали воздействие устройства как мощную «звуковую волну» или направленную энергию. Сообщалось, что у людей, попавших в зону действия, возникали сильные головные боли (ощущение «взрыва внутри головы»), носовые кровотечения и тошнота.
Ранее Кнутов подробно рассказал об оружии, которое Соединенные Штаты применили при захвате Мадуро.