Два исторических здания в Уфе стали объектами культурного наследия: что с ними теперь будет

В каменном особняке долгое время размещался детский сад, который в настоящее время закрыт на капитальный ремонт, а учреждение продолжает работу в своем втором корпусе. Деревянный дом № 62, согласно планам городской администрации, может быть выставлен на приватизацию вместе с рядом других исторических строений на этой улице.