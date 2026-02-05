Два исторических здания в Уфе стали объектами культурного наследия: что с ними теперь будет

Два старинных здания на улице Октябрьской революции в Уфе внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ издало Управление по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан.
В список вошли двухэтажный каменный «Особняк Петунина» (дом № 13), построенный в 1880-х годах, и деревянный «Дом Чубуковых» (дом № 62) 1917 года постройки. Охранный статус означает, что при любых ремонтных, реставрационных или приспособительных работах внешний исторический облик зданий должен быть сохранен или точно воссоздан.
В каменном особняке долгое время размещался детский сад, который в настоящее время закрыт на капитальный ремонт, а учреждение продолжает работу в своем втором корпусе. Деревянный дом № 62, согласно планам городской администрации, может быть выставлен на приватизацию вместе с рядом других исторических строений на этой улице.
