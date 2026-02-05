Ричмонд
Врачи назвали продукты, от которых стоит отказаться при лечении рака

Исследователи заявили, что вероятность смерти при раке возрастает, если употреблять продукты с высокой степенью переработки.

Источник: Аргументы и факты

Исследователи из Италии выяснили, что продукты с высокой степенью переработки могут быть опасны при лечении рака, пишет Mirror.

Исследователи наблюдали за более чем 24 тысячами человек в период с 2005 по 2022 год.

«Анализ показывает, что у людей, болеющих раком и употребляющих большое количество ультрапереработанных продуктов, вероятность смерти от этого заболевания может быть почти на 60% выше», — сказано в материале.

Издание отмечает, что к таким продуктам, в частности, относятся мороженое, чипсы, печенье, газированные напитки, хлеб массового производства. По словам эпидемиолога и профилактолога Мариалауры Боначчио, следует уделить внимание свежим, минимально обработанным и приготовленным дома продуктам. Она назвала этот подход самым полезным для здоровья.

Ранее доктор медицинских наук Марианна Якубовская рассказала, как окружение влияет на риск развития онкологии.