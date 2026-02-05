Аграрии Ростовской области готовятся к весенне-полевым работам

В 2025 году сельхозпроизводители Дона получили 38,2 млрд рублей в виде льготных краткосрочных кредитов на проведение полевых работ. Кроме того, на растениеводство направили 2,2 млрд рублей субсидий, средства поступили из федерального и областного бюджетов.