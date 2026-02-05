Ричмонд
Аграрии Ростовской области готовятся к весенне-полевым работам

Губернатор рассказал о готовности Ростовской области к весенне-полевым работам.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о готовности региона к новому сельскохозяйственному сезону. Ситуацию в преддверии весенне полевых работ обсудили на федеральном оперативном штабе, который провел вице премьер РФ Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер напомнил о сложных погодных условиях на Дону в 2025 году и подчеркнул, что федеральный центр будет продолжать оперативно помогать аграриям при необходимости.

Юрий Слюсарь выразил благодарность за уже оказанную помощь. Он отметил, что введение режима ЧС и продление льготных кредитов стали спасением для отрасли.

В 2025 году сельхозпроизводители Дона получили 38,2 млрд рублей в виде льготных краткосрочных кредитов на проведение полевых работ. Кроме того, на растениеводство направили 2,2 млрд рублей субсидий, средства поступили из федерального и областного бюджетов.

Регион не ограничился федеральной поддержкой и запустил собственную программу — заем «Агрочрезвычайный». Уже одобрено более 90 микрозаймов на общую сумму свыше 300 млн рублей.

Перспективы урожая выглядят обнадеживающе. По данным донского минсельхоза, 99% озимых посевов находятся в хорошем или удовлетворительном состоянии. 1,3 млн га — 45% посевной площади озимых — застраховали.

Также благоприятным фактором стали обильные снегопады в январе. Почва получила достаточно влаги, и это вселяет надежду на богатый урожай. Посевная площадь в регионе останется на уровне прошлого года — 4,9 млн га.

