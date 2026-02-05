Суд отправил на лечение белоруса, бросившего ребенка на пол в «Шереметьево»

Химкинский городской суд отправил на принудительное лечение белоруса, бросившего ребенка на пол в аэропорту «Шереметьево». Подробности сообщает РИА Новости.
— Применить принудительную меру медицинского характера, — подчеркнула судья.
Заседания по делу проходили в закрытом режиме.
По данным Следственного комитета России, 23 июня 2025 года гражданин Беларуси находился в зоне прилета московского аэропорта «Шереметьево» в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент он схватил ребенка, поднял его и бросил на пол, после чего тот впал в кому (подробнее мы писали здесь).
Во время следствия 31-летнему белорусу проводилась комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. Было установлено, что он не может осознавать фактический характер, а также общественную опасность своих действий. Вину мужчина признал.
Ранее в Беларуси пойманного на допинге спортсмена-тяжелоатлета заставили возместить астрономическую сумму за подготовку.
Тем временем задержанный в Минске российский комик Останин получил пять лет и девять месяцев колонии.
Также мы писали, что Генпрокуратура Беларуси завела шесть уголовных дел на должностных лиц госорганизаций за взятки.