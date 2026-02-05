Суд отправил на лечение белоруса, бросившего ребенка на пол в «Шереметьево»

По данным Следственного комитета России, 23 июня 2025 года гражданин Беларуси находился в зоне прилета московского аэропорта «Шереметьево» в состоянии наркотического опьянения. В какой-то момент он схватил ребенка, поднял его и бросил на пол, после чего тот впал в кому (подробнее мы писали здесь).