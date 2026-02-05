SCMP: в Китае создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт

Китайские ученые создали первое в мире микроволновое оружие мощностью 20 ГВт, способное генерировать импульсы в течение одной минуты. Об этом сообщила газета South China Morning Post.
По данным издания, наземная компактная система способна нарушать работу спутников на низкой околоземной орбите или выводить их из строя, в том числе спутники системы Starlink. Уточняется, что устройство под названием TPG1000Cs было разработано в Северо-Западном институте ядерных технологий в городе Сиань провинции Шэньси.
Газета отмечает, что аппарат имеет длину около четырех метров и весит порядка пяти тонн, что позволяет размещать его на грузовых автомобилях, военных кораблях, самолетах и даже на спутниках. До настоящего времени аналогичные известные системы могли работать в непрерывном режиме не более трех секунд и отличались значительно большими габаритами.
Сообщается, что TPG1000Cs способен генерировать до трех тысяч высокоэнергетических импульсов за один сеанс, что существенно превосходит характеристики существующих в мире аналогов.
В материале также указывается, что в случае развертывания аппарата TPG1000Cs в космосе его воздействие станет более разрушительным и при этом более сложным для обнаружения.