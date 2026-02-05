23-летнюю блогершу Рожкову арестовали за букет с запрещенной надписью

Суд установил, что 23-летняя Рожкова разместила на своей личной странице «ВКонтакте» и в Telegram-канале (более 146 тысяч подписчиков) фотографию букета цветов с надписью «АУЕ»* (криминальная субкультура, движение признано в России экстремистским и запрещено). Снимок был сделан на фоне автомобиля с госномером, содержащим те же буквы.