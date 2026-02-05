Ричмонд
Наказание фигурантам дела о теракте в «Крокусе» запросят 16 февраля

Государственное обвинение 16 февраля обратится ко 2-му Западному окружному военному суду с запросом о назначении конкретных сроков лишения свободы для 19 обвиняемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу суда.

Судебное следствие по делу о теракте в «Крокусе» в отношении всех обвиняемых завершено. Прения сторон, где прокурор запросит сроки наказания для подсудимых, назначены на 16 февраля, 11:00 мск. Затем выступят адвокаты и сами обвиняемые с последним словом. Ранее все фигуранты были либо допрошены, либо их показания зачитаны.

На скамье подсудимых находятся 19 человек. 13 из них обвиняются непосредственно в совершении террористических актов, в то время как остальные шестеро проходят по делу как пособники террористической деятельности.

Напомним, теракт 22 марта 2024 года совершили четверо боевиков, внесённых в перечень террористов в РФ. В результате нападения погибли 150 человек. Недавно стало известно, что один из террористов попытался покончить с собой в СИЗО из-за депрессии.

