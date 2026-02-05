Наказание фигурантам дела о теракте в «Крокусе» запросят 16 февраля

Судебное следствие по делу о теракте в «Крокусе» в отношении всех обвиняемых завершено. Прения сторон, где прокурор запросит сроки наказания для подсудимых, назначены на 16 февраля, 11:00 мск. Затем выступят адвокаты и сами обвиняемые с последним словом. Ранее все фигуранты были либо допрошены, либо их показания зачитаны.